Брянские железнодорожники к празднику отремонтируют 30 воинских захоронений

18 Март 2020 2020-03-18T16:37:47+03:00

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В Брянской области железнодорожники отремонтируют больше 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Памятники и обелиски находятся в полосе отвода железной дороги.

Места захоронения уже обследовали и составили перечень необходимых работ, говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Ограждения нужно очистить от ржавчины и старой краски, кое-где заменить и установить новые металлические конструкции. У основания памятников необходимо заменить тротуарную плитку. Отреставрируют и сами монументы: обновят гравировку, исправят деформированные части. Территорию вокруг памятника облагородят.

Работы планируют завершить к концу апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU