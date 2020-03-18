Брянские железнодорожники к празднику отремонтируют 30 воинских захоронений
В Брянской области железнодорожники отремонтируют больше 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Памятники и обелиски находятся в полосе отвода железной дороги.
Места захоронения уже обследовали и составили перечень необходимых работ, говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Ограждения нужно очистить от ржавчины и старой краски, кое-где заменить и установить новые металлические конструкции. У основания памятников необходимо заменить тротуарную плитку. Отреставрируют и сами монументы: обновят гравировку, исправят деформированные части. Территорию вокруг памятника облагородят.
Работы планируют завершить к концу апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU