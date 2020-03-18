Подстреливший охотника брянец не смог разжалобить областной суд
Вступил в законную силу приговор жителю Клинцов, который случайно подстрелил охотника.
Трагедия произошла 11 августа 2018-го. Пьяный мужчина охотился неподалеку от деревни Поконь Гордеевского района. Заметив движение за стогом сена, охотник ошибочно предположил, что там находится утка. Он выстрелил, но попал в другого охотника.
Суд приговорил жителя Клинцов к году в колонии-поселении.
Осужденный и его защитник обжаловали решение суда. Однако апелляцию не удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU