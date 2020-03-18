Подстреливший охотника брянец не смог разжалобить областной суд

18 Март 2020 2020-03-18T15:16:40+03:00

Охотник думал, что в стоге сена утка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина на год отправится в колонию-поселения

Изменить размер текста: A A

Вступил в законную силу приговор жителю Клинцов, который случайно подстрелил охотника.

Трагедия произошла 11 августа 2018-го. Пьяный мужчина охотился неподалеку от деревни Поконь Гордеевского района. Заметив движение за стогом сена, охотник ошибочно предположил, что там находится утка. Он выстрелил, но попал в другого охотника.

Суд приговорил жителя Клинцов к году в колонии-поселении.

Осужденный и его защитник обжаловали решение суда. Однако апелляцию не удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU