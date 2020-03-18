В Сельцо водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста
В брянском городе Сельцо водитель «Шкоды Октавиа» сбил восьмилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера во вторник, 17 марта, на улице Мира.
Мальчик ехал на велосипеде «Стелс» по улице Свободы в сторону улицы Победы. Ребенок не пропустил машину, за рулем которой был 42-летний водитель. И попал под колеса.
У мальчика диагностировали перелом плечевой кости. Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU