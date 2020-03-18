В Сельцо водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста

18 Март 2020 2020-03-18T09:32:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Сельцо водитель «Шкоды Октавиа» сбил восьмилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера во вторник, 17 марта, на улице Мира.

Мальчик ехал на велосипеде «Стелс» по улице Свободы в сторону улицы Победы. Ребенок не пропустил машину, за рулем которой был 42-летний водитель. И попал под колеса.

У мальчика диагностировали перелом плечевой кости. Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU