2020-03-18T09:32:30+03:00
Происшествия

В Сельцо водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста

Ребенка госпитализировали с переломом плеча
Марина АНТОНОВА
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Велосипедист не пропустил машину.Велосипедист не пропустил машину.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Сельцо водитель «Шкоды Октавиа» сбил восьмилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера во вторник, 17 марта, на улице Мира.

Мальчик ехал на велосипеде «Стелс» по улице Свободы в сторону улицы Победы. Ребенок не пропустил машину, за рулем которой был 42-летний водитель. И попал под колеса.

У мальчика диагностировали перелом плечевой кости. Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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