18 Март 2020 2020-03-18T09:27:14+03:00

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На трассе в Выгоничском районе под колесами фуры погиб пешеход. Авария случилась около девяти часов вечера во вторник, 17 марта, на 27-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

50-летний водитель большегруза «Вольво» с прицепом ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он врезался в самодельную коляску, которую вез 65-летний пенсионер, переходивший в неположенном месте дорогу. После столкновения пешехода отбросило на другую полосу дороги. На мужчину наехала еще одна фура – «Мерседес» с полуприцепом.

От полученных травм пешеход погиб. В полиции отмечают, что на одежде у него не было светоотражающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU