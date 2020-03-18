Брянская область сэкономит на обслуживании госдолга 160 миллионов рублей
Эти деньги направят на социальные нужды
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Брянская область в этом году планирует сэкономить на обслуживании госдолга больше 160 миллионов рублей. Деньги направят на социальные нужды.
На 1 марта 2020 года госдолг сократили до 6,9 миллиардов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. 3 февраля досрочно погасили кредиты коммерческих банков на три миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU