2020-03-18T07:25:44+03:00
Общество

Брянская область сэкономит на обслуживании госдолга 160 миллионов рублей

Эти деньги направят на социальные нужды
Марина АНТОНОВА
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Брянская область в этом году планирует сэкономить на обслуживании госдолга больше 160 миллионов рублей. Деньги направят на социальные нужды.

На 1 марта 2020 года госдолг сократили до 6,9 миллиардов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. 3 февраля досрочно погасили кредиты коммерческих банков на три миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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