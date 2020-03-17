17 Март 2020 2020-03-17T19:02:59+03:00

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В Новозыбкове арестовали имущество машиностроительного завода на 55 миллионов рублей. Это готовая продукция предприятия. В основном, на нем производят железнодорожные вагоны.

Арест имущества должен обеспечить выплату задолженности по зарплате сотрудникам. Работники не получали деньги с 1 августа прошлого года. Перед ними задолжали 52 миллиона рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Расследование его продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU