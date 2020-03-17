2020-03-17T18:19:43+03:00
Общество

В Брянске ночью обокрали ювелирную мастерскую в торговом центре

Преступник унес дневную выручку и украшения на 160 тысяч рублей
Ольга УМАРОВА
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Ночной вор без особого труда пробрался в ТЦ.Ночной вор без особого труда пробрался в ТЦ.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянке ищут ночного вора, который «обчистил» ювелирную мастерскую. Инцидент произошел в одном из торговых центров Советского района.

Как рассказали в областном УМВД, в здании не было системы видеонаблюдения, хороших замков и сигнализации. Злоумышленник попал внутрь, взломав три входные пластиковые двери и как следует «прогулялся».

- Его заинтересовала ювелирная мастерская, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Добычей преступника стали дневная выручка в размере 10 000 рублей, а также 12 украшений общей стоимостью около 160 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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