В Брянске ночью обокрали ювелирную мастерскую в торговом центре
В Брянке ищут ночного вора, который «обчистил» ювелирную мастерскую. Инцидент произошел в одном из торговых центров Советского района.
Как рассказали в областном УМВД, в здании не было системы видеонаблюдения, хороших замков и сигнализации. Злоумышленник попал внутрь, взломав три входные пластиковые двери и как следует «прогулялся».
- Его заинтересовала ювелирная мастерская, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Добычей преступника стали дневная выручка в размере 10 000 рублей, а также 12 украшений общей стоимостью около 160 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступника.
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ИСТОЧНИК KP.RU