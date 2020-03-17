2020-03-17T14:50:44+03:00
Общество

В Брянске стали дезинфицировать общественный транспорт

В городе готовятся к встрече с коронавирусом
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске из-за коронавируса стали дезинфицировать общественный транспорт. Обработку специальными средствами проводят в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси.

Водителей и кондукторов стали более тщательно проверять на предрейсовых осмотрах. Их не допускают к работе с признаками ОРВИ, сообщают в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 16 марта, проверки прошли на маршрутах №28, №32, №35 и №45. Сотрудники отдела транспорта горадминистрации и федерального автодорожного надзора осмотрели маршрутные такси внутри и снаружи. Перевозчиков предупредили об угрозе распространения коронавируса и профилактике заболевания. Чиновники обещают, что такие проверки продолжатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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