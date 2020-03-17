В Брянске стали дезинфицировать общественный транспорт
В Брянске из-за коронавируса стали дезинфицировать общественный транспорт. Обработку специальными средствами проводят в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси.
Водителей и кондукторов стали более тщательно проверять на предрейсовых осмотрах. Их не допускают к работе с признаками ОРВИ, сообщают в пресс-службе мэрии.
В понедельник, 16 марта, проверки прошли на маршрутах №28, №32, №35 и №45. Сотрудники отдела транспорта горадминистрации и федерального автодорожного надзора осмотрели маршрутные такси внутри и снаружи. Перевозчиков предупредили об угрозе распространения коронавируса и профилактике заболевания. Чиновники обещают, что такие проверки продолжатся.
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ИСТОЧНИК KP.RU