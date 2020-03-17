Брянца осудили за нападение на инспектора ДПС
36-летнего жителя Клинцовского района осудили за нападение на инспектора ГИБДД.
Все случилось вечером 23 августа прошлого года. Пьяного автомобилиста остановили полицейские. Но водитель не захотел получать штраф за нетрезвую езду и ударил головой инспектора ДПС.
- Правоохранитель получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Суд назначил виновному наказание - 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU