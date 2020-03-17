Брянца осудили за нападение на инспектора ДПС

17 Март 2020 2020-03-17T13:11:53+03:00

Все случилось вечером 23 августа прошлого года. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

36-летнего жителя Клинцовского района осудили за нападение на инспектора ГИБДД.

Все случилось вечером 23 августа прошлого года. Пьяного автомобилиста остановили полицейские. Но водитель не захотел получать штраф за нетрезвую езду и ударил головой инспектора ДПС.

- Правоохранитель получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд назначил виновному наказание - 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU