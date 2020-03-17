В Брянске ищут пропавшего 28-летнего Николая Харитонова

17 Март 2020 2020-03-17T10:34:27+03:00

Мужчина пропал в мае прошлого года

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В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшего 28-летнего Николая Харитонова. Ориентировка появилась в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в социальных сетях. Родные с мая прошлого года не знают, где он находится. Поисковики предполагают, что мужчина мог уехать из Брянска.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, светло-карие глаза. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Если вы видели Николая Харитонова или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU