2020-03-17T10:22:46+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП с маршруткой на Речной пострадала беременная девушка

Ей грозит выкидыш
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не учел дистанцию до впереди движущейся маршрутки.По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не учел дистанцию до впереди движущейся маршрутки.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Речной столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 18.55, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не учел дистанцию до впереди движущейся маршрутки. Во время столкновения в маршрутке животом ударилась 23-летняя беременная девушка. Пострадавшую с угрозой прерывания беременности госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24