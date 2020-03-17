В Брянске в ДТП с маршруткой на Речной пострадала беременная девушка

17 Март 2020 2020-03-17T10:22:46+03:00

По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не учел дистанцию до впереди движущейся маршрутки. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на улице Речной столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 18.55, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не учел дистанцию до впереди движущейся маршрутки. Во время столкновения в маршрутке животом ударилась 23-летняя беременная девушка. Пострадавшую с угрозой прерывания беременности госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU