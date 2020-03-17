Жители брянской деревни нашли в сарае старинное надгробие

17 Март 2020 2020-03-17T09:33:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Бумажная Фабрика Почепского района местные жители отыскали у себя в сарае старинную плиту. Необычную находку обнаружили во время уборки, сообщает издание "Брянские Новости".

- Муж чистил сарай, орудовал ломиком, - рассказывает Ирина Мунтян-Бирюлина. - Сказал, что лом утыкается во что-то массивное, сделанное из металла. Оказалось, что это была чугунная плита. Когда ее достали и очистили, стало понятно, что это, видимо, чугунное надгробие. Плита лежала перед самым порогом. Когда ее достали, то увидели, что она расколота.

Женщина не знает, как поступить с необычной находкой. Она с мужем готова передать плиту в музей.

Фото: Ирина Мунтян-Бирюлина для "Брянских новостей"

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU