2020-03-17T09:33:02+03:00
Общество

Жители брянской деревни нашли в сарае старинное надгробие

Находку готовы передать в музей
Мария Дедкова
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В деревне Бумажная Фабрика Почепского района местные жители отыскали у себя в сарае старинную плиту. Необычную находку обнаружили во время уборки, сообщает издание "Брянские Новости".

- Муж чистил сарай, орудовал ломиком, - рассказывает Ирина Мунтян-Бирюлина. - Сказал, что лом утыкается во что-то массивное, сделанное из металла. Оказалось, что это была чугунная плита. Когда ее достали и очистили, стало понятно, что это, видимо, чугунное надгробие. Плита лежала перед самым порогом. Когда ее достали, то увидели, что она расколота.

Женщина не знает, как поступить с необычной находкой. Она с мужем готова передать плиту в музей.

Фото: Ирина Мунтян-Бирюлина для "Брянских новостей"

Фото: Ирина Мунтян-Бирюлина для "Брянских новостей"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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