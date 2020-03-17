Ушел из жизни основатель мусульманской общины на Брянщине

17 Март 2020 2020-03-17T08:29:06+03:00

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16 марта ушел из жизни основатель мусульманской общины в Брянской области Ахнаф Закиров. Ему был 81 год. О смерти Ахнафа Исрафиловича сообщили в Духовном управлении мусульман России.

Долгое время Ахнаф Закиров преподавал в БГУ имени И.Г. Петровского.

Ахнаф Закиров был основателем Брянской общины мусульман. До самой смерти он принимал активное участие в ее жизни.

СПРАВКА

Ахнаф Закиров родился в Челябинске. Окончил техникум по специальности «металлург», после которого поступил в Лесотехнический институт в Свердловске, получил экономическое образование. С 1968 по 1971 год учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. В 1991 году защитил докторскую диссертацию. Стал профессором Брянского государственного университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU