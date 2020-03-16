2020-03-16T16:13:46+03:00
Общество

В брянском поселке Белые Берега лисы снова выходят к людям

Видео с животным опубликовали в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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В брянском поселке Белые Берега лисы снова выходят к людям. Очередное животное заметили у мусорного бака. И сняли на ролик, которое опубликовали в социальных сетях.

На видео лиса испугалась света автомобильных фар и убежала.

Местные жители гадают, почему дикие животные выходят к людям. Они предупреждают, что лисы являются переносчиками бешенства. В этом году на некоторых улицах в поселке объявляли карантин по этому заболеванию.

Активисты просят не кормить животных. Они считают, что лис привлекает доступная еда. Другие решили, что у поселка вырубают лес и уничтожают места обитания диких животных.

В брянском поселке лисы снова вышли к людям.Видео: vk.com, "Белые Берега".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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