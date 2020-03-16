В Брянске мошенник с материнскими капиталами просил перевести его в колонию-поселение

16 Март 2020 2020-03-16T15:52:44+03:00

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В Брянске заключенный, которого осудили за мошенничество с материнскими капиталами, просил перевести его в колонию-поселение. Но его ходатайство не удовлетворили.

Бежицкий районный суд приговорил мужчину к 6,5 годам колонии строгого режима. В суде установили, что преступник заключал фиктивные сделки купли-продажи недвижимости и похитил из бюджета больше пяти миллионов рублей.

49-летний осужденный отбывает наказание в исправительной колонии №4 в поселке Каменка Брасовского района. Там он и проведет оставшийся срок. Также мужчина должен заплатить 200 тысяч рублей штрафа, который он еще и не начинал выплачивать.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU