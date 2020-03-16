В Брянской области девять фирм добывали песок на сельскохозяйственных землях

16 Март 2020 2020-03-16T15:49:49+03:00

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В Брянской области за два прошедших года, с 2018 по 2020-й, девять фирм добывали песок на сельскохозяйственных землях. Разрешительных документов на пользование недрами у организаций не было. Но в региональном департаменте природных ресурсов лишь оштрафовали нарушителей. В прокуратуре считают, что эти меры были недостаточными.

Необходимо было устранить нарушения на землях, восстановить почвы за счет добытчиков и взыскать причиненный ущерб.

Иногда в департаменте не рассматривали должным образом сообщения о незаконной добыче песка, которые присылали сотрудники Россельхознадзора.

- Имелись факты нарушения порядка предоставления лицензий на право пользования недрами, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В состав комиссий, которые подтверждали открытие месторождения, не входили представители федерального органа управления государственным фондом недр. Некоторые лицензии предусматривали предоставление отчетности по формам, утратившим силу.

В перечень участков недр местного значения Брянской области включены только 79 участков. А лицензии на добычу полезных ископаемых департамент выдал на 121 участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU