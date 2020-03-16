Житель Красногорского района отправили в колонию за жестокое убийство односельчанина

16 Март 2020 2020-03-16T13:04:46+03:00

К слову, за несколько дней до убийства пьяный селянин угрожал убийством девушке, с которой они вместе выпивали Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Жителя Красногорского района осудили за жесткое убийство односельчанина.

Трагедия произошла 30 июня прошлого года. Пьяный 35-летний мужчина поссорился с приятелем и 15 раз ударил его ножом. Пять ранений оказались смертельными. Злоумышленник решил замести следы и перенес труп из своего дома в заброшенный дом через дорогу. А следы преступления убрал.

К слову, за несколько дней до убийства пьяный селянин угрожал убийством девушке, с которой они вместе выпивали. При этом мужчина угрожал топором.

Суд виновному наказание - 10,5 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU