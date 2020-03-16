Житель Красногорского района отправили в колонию за жестокое убийство односельчанина
Жителя Красногорского района осудили за жесткое убийство односельчанина.
Трагедия произошла 30 июня прошлого года. Пьяный 35-летний мужчина поссорился с приятелем и 15 раз ударил его ножом. Пять ранений оказались смертельными. Злоумышленник решил замести следы и перенес труп из своего дома в заброшенный дом через дорогу. А следы преступления убрал.
К слову, за несколько дней до убийства пьяный селянин угрожал убийством девушке, с которой они вместе выпивали. При этом мужчина угрожал топором.
Суд виновному наказание - 10,5 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU