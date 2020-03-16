2020-03-16T13:05:47+03:00
Общество

В Брянск с «урбанистическим» визитом приедет блогер Варламов

Ранее он возмутился проектом расширения улицы Ульянова в Бежице
Ольга УМАРОВА
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В рамках урбанистического тура Илья Варламов побывает в 68 городах России.В рамках урбанистического тура Илья Варламов побывает в 68 городах России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянск посетит популярный российский блогер Илья Варламов. Незадолго до этого он призвал спасти областной центр от «идиотских проектов». Речь о расширении улицы Ульянова в Бежицком районе.

Участок планируют увеличить до шести полос. По словам горожан, это «съест» большую часть тротуаров и уничтожит много деревьев. Блогер поддержал брянцев, выразив мнение, что довольно спокойная улица превратится в шумную и пыльную дорогу, которая будет проходить почти вплотную к домам.

«Лучшее, что можно сделать в Брянске для уменьшения пробок – это развивать общественный транспорт, чтобы у людей была возможность отказаться от личного автомобиля. А строительство шоссе среди городской застройки – это путь в никуда», - написал блогер.

Дата приезда в Брянск пока неизвестна. Всего в рамках большого урбанистического тура Илья Варламов побывает в 68 городах России. В каждом он встретится с подписчиками и обсудит местные злободневные вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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