2020-03-16T09:50:31+03:00
Общество

Через Брянщину пытались провезти около 100 свадебных платьев

Товар запрещен к ввозу в России
Ольга УМАРОВА
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На владелицу "свадебного груза" завели административное дело.На владелицу "свадебного груза" завели административное дело.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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На брянской границе задержали незаконный «свадебный груз». Как рассказали в пресс-службе брянской таможни, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное.

Таможенники остановили для осмотра микроавтобус, которые ехал из Украины в Россию. И обнаружили коммерческую партию одежды – 97 свадебных платьев.

- Груз везла гражданка Украины на выставку свадебной и вечерней моды в Москву, – рассказал и. о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. – Данный товар включен в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина.

Женщина заплатила штраф и повезла платья обратно в Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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