В брянском лесу сфотографировали медведя в ландышах
Заповедник «Брянский лес» поделился необычными мартовскими фото: медведь в ландышах. Снимок был сделан еще в 2013 году.
По словам сотрудников учреждения, это одни из первых «фотоловушечных» фотографий медведей заповедника. Автор – Елена Ситникова.
- Красиво на них все: медведь, ландыши, лес, - рассказали в «Брянском лесу». - Нам дороги эти фотографии и нам хочется поделиться ими с вами еще раз.
Фото вызвало массу положительных эмоций у пользователей в соцсетях. Сюжет даже назвали романтичным.
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ИСТОЧНИК KP.RU