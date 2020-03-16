В брянском лесу сфотографировали медведя в ландышах

16 Март 2020 2020-03-16T09:20:16+03:00

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Заповедник «Брянский лес» поделился необычными мартовскими фото: медведь в ландышах. Снимок был сделан еще в 2013 году.

По словам сотрудников учреждения, это одни из первых «фотоловушечных» фотографий медведей заповедника. Автор – Елена Ситникова.

- Красиво на них все: медведь, ландыши, лес, - рассказали в «Брянском лесу». - Нам дороги эти фотографии и нам хочется поделиться ими с вами еще раз.

Фото вызвало массу положительных эмоций у пользователей в соцсетях. Сюжет даже назвали романтичным.

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ИСТОЧНИК KP.RU