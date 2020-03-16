В Клинцах во время пожара погиб 60-летний мужчина
Причину трагедии установят эксперты
Пожар случился ночью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В брянском городе Клинцы загорелся частный жилой дом. О пожаре на 1-м переулке Скачковском в МЧС сообщили около двух ночи в понедельник, 16 марта.
На место выехали две пожарные автоцистерны. К приезду спасателей дом был полностью охвачен огнем (площадь 10х8).
- В 2.22 пожар ликвидировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Погиб 60-летний мужчина.
Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU