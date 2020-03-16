В Клинцах во время пожара погиб 60-летний мужчина

16 Март 2020 2020-03-16T08:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Клинцы загорелся частный жилой дом. О пожаре на 1-м переулке Скачковском в МЧС сообщили около двух ночи в понедельник, 16 марта.

На место выехали две пожарные автоцистерны. К приезду спасателей дом был полностью охвачен огнем (площадь 10х8).

- В 2.22 пожар ликвидировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Погиб 60-летний мужчина.

Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU