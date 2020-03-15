В понедельник брянцев ждут ночные морозы до минус девяти градусов

15 Март 2020 2020-03-15T22:02:59+03:00

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После «зимнего уик-энда» на Брянщине немного потеплеет. В понедельник, 16 марта, синоптики обещают плюсовую температуру – до 1-6 градусов тепла. Зато ночью подморозит до минус 4-9 градусов.

Как передает областное МЧС, ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, скорость - 7-12 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU