В понедельник брянцев ждут ночные морозы до минус девяти градусов
Днем воздух прогреется до шести тепла
В середине марта ударили ночные морозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После «зимнего уик-энда» на Брянщине немного потеплеет. В понедельник, 16 марта, синоптики обещают плюсовую температуру – до 1-6 градусов тепла. Зато ночью подморозит до минус 4-9 градусов.
Как передает областное МЧС, ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, скорость - 7-12 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU