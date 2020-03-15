2020-03-15T19:12:34+03:00
Общество

В Брасовском районе спасли от пожара целое село

Возле населенного пункта загорелось поле с сухой травой
Ольга УМАРОВА
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Фото: Управление лесами Брянской области.Фото: Управление лесами Брянской области.
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В брянском селе удалось предотвратить пожар. Об этом рассказали в областном управлении лесами.

Задымление зафиксировала вечером 13 марта видеокамера системы дистанционного мониторинга. Мобильная группа лесопожарной службы сразу выехала на место. Там уже работали сотрудники МЧС.

Приехавшие спасатели обнаружили, что загорелась сухая трава на поле неподалеку от села Калошичье Брасовского района. Огонь охватил площадь свыше 40 гектаров, и с учетом сильного ветра он мог быстро перекинуться на жилые дома.

- До них оставалось всего несколько десятков метров, - рассказали в управлении лесами Брянской области. – Но благодаря скоординированным действиям лесопожарной службы и МЧС спасли село и предотвратили большой ущерб лесному фонду.

Причиной пожара стало сжигание сухой растительности на территориях, которые не относятся к землям лесного фонда. В областном управлении лесами также отметили, что по 200 случаям нарушений правила содержаний таких земель проводит проверку прокуратура. К виновникам применят самые серьезные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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