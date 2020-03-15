2020-03-15T14:57:17+03:00
Происшествия

Под Погаром иномарка врезалась в дерево: пострадали два человека

Одного из них госпитализировали
Ольга УМАРОВА
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Полицейские установят причины аварии.Полицейские установят причины аварии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Погарском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. ДТП произошло около трех ночи 14 марта в деревне Жигалки.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Пострадали двое. С травмой груди и живота в больницу положили водителя. Его 24-летний пассажир сломал нос и ушиб колено.

- Молодому человеку выписали лечение и отпустили домой, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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