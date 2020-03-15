2020-03-15T13:47:40+03:00
Происшествия

В Брянске автоледи на «Рено» сломала челюсть 47-летней женщине

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу
Ольга УМАРОВА
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Обстоятельства ДТП выяснят полицейские.Обстоятельства ДТП выяснят полицейские.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске иномарка на «зебре» сбила 47-летнюю женщину. Авария произошла вечером в субботу, 14 марта, на улице 3 Интернационала.

По предварительной информации областной ГИБДД, 31-летняя водитель автомобиля «Рено Флюенс» ехала от улицы Брянской Пролетарской Дивизии к улице Камозина. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С переломом нижней челюсти ее госпитализировали, - уточнили в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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