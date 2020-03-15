2020-03-15T10:17:14+03:00
Общество

Под Погаром обезвредили артснаряд и минометную мину

Боеприпасы пролежали со времен Великой Отечественной
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье.Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Погарском районе обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Операция прошла днем в субботу, 14 марта. Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье.

- Это были 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и минометная мина, - уточнили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что если вы нашли взрывоопасный предмет или похожий на него предмет, сообщите об опасной находке в полицию – «02», с мобильного - «102».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брасовском районе спасли от пожара целое село
Под Погаром иномарка врезалась в дерево: пострадали два человека
В Брянске автоледи на «Рено» сломала челюсть 47-летней женщине
Жителей и гостей Брянска пригласили на бесплатные кинопоказы о войне
В Брянской области не нашли ни одного заболевшего коронавирусом
В Брянске пьяный водитель без прав, скрываясь от погони, устроил ДТП
Под Погаром обезвредили артснаряд и минометную мину
В воскресенье на Брянщине будет идти мокрый снег
Брянские музыканты ждут результатов анализа на коронавирус
Брянцы делятся фотографиями мартовской "зимы"
В Трубчевске «Фиат» сбил 84-летнего велосипедиста
На демонтаж рекламных конструкций в Брянске потратят полмиллиона рублей
Под Брянском 19-летний водитель иномарки врезался в дерево
В Брянске 25-летний парень продавал наркотики за криптовалюту
В Погаре автомобилистка насмерть сбила 5-летнего мальчика
В центре Брянска ночью столкнулись две легковушки
В Брянске появится улица имени Ивана Щегловитова