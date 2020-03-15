Под Погаром обезвредили артснаряд и минометную мину

15 Март 2020 2020-03-15T10:17:14+03:00

Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Погарском районе обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Операция прошла днем в субботу, 14 марта. Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье.

- Это были 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и минометная мина, - уточнили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что если вы нашли взрывоопасный предмет или похожий на него предмет, сообщите об опасной находке в полицию – «02», с мобильного - «102».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU