Под Погаром обезвредили артснаряд и минометную мину
В Погарском районе обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Операция прошла днем в субботу, 14 марта. Боеприпасы выкопали возле города Сельцо и села Евдоколье.
- Это были 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и минометная мина, - уточнили в МЧС.
В ведомстве также напомнили, что если вы нашли взрывоопасный предмет или похожий на него предмет, сообщите об опасной находке в полицию – «02», с мобильного - «102».
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ИСТОЧНИК KP.RU