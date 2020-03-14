В воскресенье на Брянщине будет идти мокрый снег
Днем ожидается до плюс 3 градусов
Зима, уходи!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье, 15 марта, на Брянщину вновь вернется зима. Синоптики обещают нам целый день мокрый снег, передает региональное МЧС.
Ночью столбик термометра опустится до минус 2-7 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 3.
Также возможен штормовой ветер – до 15-20 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU