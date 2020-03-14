Под Брянском 19-летний водитель иномарки врезался в дерево
Молодого человека госпитализировали
Водитель не справился с управлением.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянском районе седан врезался в дерево. ДТП произошло в пятницу, 13 марта, около 10 вечера, на киевской трассе.
По предварительной информации, 19-летний водитель «Мицубиси Галант» ехал со стороны Карачева в сторону Брянска. Парень не справился с управился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
- С травмой груди и ссадинами шеи водителя положили в больницу, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU