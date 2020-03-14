Под Брянском 19-летний водитель иномарки врезался в дерево

14 Март 2020 2020-03-14T14:12:20+03:00

Водитель не справился с управлением. Фото: Сергей ГАПОН

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе седан врезался в дерево. ДТП произошло в пятницу, 13 марта, около 10 вечера, на киевской трассе.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Мицубиси Галант» ехал со стороны Карачева в сторону Брянска. Парень не справился с управился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

- С травмой груди и ссадинами шеи водителя положили в больницу, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU