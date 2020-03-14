В Брянске 25-летний парень продавал наркотики за криптовалюту

14 Март 2020 2020-03-14T12:42:09+03:00

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В Брянске на скамье подсудимых окажется 25-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, молодого человека обвиняют в сбыте наркотиков и финансовых махинациях.

По версии следствия, в октябре 2019 года парень пришел в преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков путем «закладок». Фигурант дела оставлял их четыре месяца по всему Брянску.

Когда правоохранители взяли парня с поличным, у него нашли и изъяли больше 11 граммов синтетических наркотиков.

- Клиенты расплачивались за наркотики криптовалютой «Биткоин», - рассказали в пресс-службе. - Ее молодой человек продавал на онлайн-торгах, а вырученные деньги в российских рублях переводил на свой счет в банке. Таким способом обвиняемый заработал больше 260 тысяч рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Бежицком районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU