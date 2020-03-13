В Брянске появится улица имени Ивана Щегловитова
Так в городе решили увековечить память государственного деятеля
Идею поддержали депутаты.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске появится новая улица. Ее назовут в честь русского криминолога и государственного деятеля Ивана Щегловитова.
Эту идею поддержали депутаты, сообщает пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Проектируемая улица располагается от улицы Объездной до улицы Счастливой в Советском районе Брянска.
К слову, переименуют в городе и сквер за домом №1 по улицы Грибоедова. Он станет сквером воинов-интернационалистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU