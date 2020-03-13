В Брянской области пройдут сборы подразделений ПВО

13 Март 2020 2020-03-13T18:44:04+03:00

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На полигоне в Брянской области пройдут сборы военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны. Сбор продлится около месяца и завершится учениями с боевой стрельбой, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

- Зенитчики отработают задачи по противовоздушному прикрытию тактических действий войск в условиях применения условным противником высокоточного оружия и радиоэлектронного подавления, - рассказывают военные. - Стрельбы пройдут как с оборудованных позиций, так и при движении в составе колонны.

К слову, всего в сборах будут задействованы 1,2 тысячи человек и 500 единиц техники. Кроме брянских, будут задействованы полигоны в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях и в Коломне Московской области. Военнослужащие выполнят больше 300 огневых задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU