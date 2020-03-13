Автомобилист из Стародубского района пойдет под суд за смерть 11-летней школьницы
23-летнего жителя Стародубского района будут судить за смерть 11-летней школьницы.Уже судимому молодому человеку предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения".
30 ноября прошлого года пьяный парень на своей машине сбил школьницу, которая шла по обочине дороги. Оказалось, у молодого человека не было водительских прав, а у машины не работали тормоза.
Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Однако спасти ребенка медикам не удалось.
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU