Автомобилист из Стародубского района пойдет под суд за смерть 11-летней школьницы

13 Март 2020 2020-03-13T18:31:45+03:00

Уже судимому молодому человеку предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения". Фото: Иван ВИСЛОВ

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23-летнего жителя Стародубского района будут судить за смерть 11-летней школьницы.Уже судимому молодому человеку предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения".

30 ноября прошлого года пьяный парень на своей машине сбил школьницу, которая шла по обочине дороги. Оказалось, у молодого человека не было водительских прав, а у машины не работали тормоза.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Однако спасти ребенка медикам не удалось.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU