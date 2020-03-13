2020-03-13T16:18:48+03:00
Общество

В Брянске подростку продали снюсы

Продавца привлекут к административной ответственности
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске подростку в табачной лавке продали снюсы. Это заметили полицейские. Продавцу теперь грозит административная ответственность, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские изъяли 47 упаковок с некурительными табачными смесями в торговой точке. Их отправили на экспертизу. После получения ее результатов виновного оштрафуют.

Напомним, на областном уровне в регионе запретили продавать снюсы несовершеннолетним. Хоть эта продукция и относится к пищевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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