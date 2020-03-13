В Брянске завершили строительство ливневки на новом участке улицы Советской

13 Март 2020 2020-03-13T16:03:42+03:00

Сооружение будет собирать дождевую воду со всего старого аэропорта

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В Брянске завершили строительство ливневой канализации на новом участке улицы Советской – от Крахмалева до Объездной. Теперь осталось подтянуть коммуникации к ливневке на Романа Брянского. Ее строили в 2017 году. Готовность этого участка составляет 30 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новая ливневка будет собирать дождевую воду со всего старого аэропорта.

Подрядчик продолжает строить дорогу на Советской. Уже полностью обустроено щебеночное основание. Укладывают кабель для освещения. Формируют кольцевые развязки на пересечениях с Крахмалева и Объездной.

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ИСТОЧНИК KP.RU