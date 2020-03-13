2020-03-13T12:48:01+03:00
Общество

В Новозыбкове закроют центральную районную библиотеку

Оптимизация дошла и до этого учреждения культуры
Марина АНТОНОВА
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Фото: Новозыбков.Ru.Фото: Новозыбков.Ru.
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В брянском городе Новозыбков в марте прекратит свое существование Межпоселенческая центральная библиотека Новозыбковского района. Учреждения культуры коснулась оптимизация. Его объединят с Центральной городской библиотекой имени князя Николая Долгорукова.

В районной библиотеке трудятся 24 человека. 18 из них – в сельских библиотеках, пять – в районной. Среди них - заведующая методическим отделом, заведующая отделом организации фондов и каталогов, ведущий библиограф, работник на едином фонде и работник на электронном каталоге.

Здание на улице Коммунистической в Новозыбкове работники библиотеки должны освободить до конца марта, сообщают «Брянск.Новости». Фонд районной библиотеки состоит из 160 тысяч изданий. 16 тысяч книг находится в Новозыбкове, 134 тысячи – в сельских библиотеках.

Фонд давно устарел. Он представлен, в основном, изданиями 90-х годов. И пополнялся за счет пожертвований. Последний раз за бюджетные деньги книги закупили в 2011 году. Тогда на это выделили 75 тысяч рублей.

Теперь книжный и архивный фонды передадут в ведение Центральной библиотеки имени князя Долгорукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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