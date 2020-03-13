2020-03-13T10:36:33+03:00
Общество

В Брянске в пятницу устроят облавы на пешеходов

Проверки пройдут 13, 16 и 17 марта
Марина АНТОНОВА
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В рейды выйдут 14 дополнительных экипажей ДПС и ППС.В рейды выйдут 14 дополнительных экипажей ДПС и ППС.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске в пятницу, 13 марта, устроят облавы на пешеходов. В городе в рейды выйдут 14 дополнительных экипажей ДПС и ППС. Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей с 12.30 до 14.00 и с 18.00 до 20.00, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Пять дополнительных экипажей будут дежурить на улицах Литейной, Ульянова и Почтовой в Бежице. Еще пять – в Советском районе на улицах Красноармейской, Авиационной, Калинина, Крахмалева и Советской.

По два дополнительных экипажа выйдут на дороги Володарского и Фокинского района. Они будут дежурить на улицах 2-ой Мичурина, Пушкина, Менжинского и на проспекте Московском.

Кстати, ловить пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, будут 16 и 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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