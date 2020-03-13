В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Ирина Юхманова

13 Март 2020 2020-03-13T08:53:34+03:00

Ирине Владимировне было 55 лет

Изменить размер текста: A A

В Брянске ушла из жизни старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта БГУ Ирина Юхманова. Ирине Владимировне было 55 лет. Она умерла скоропостижно, сообщают на сайте университета.

Ирина Юхманова окончила пединститут в Брянске в 1986 году. После этого начала трудиться на кафедре спортивных дисциплин. Проработала на факультете физической культуры вуза 34 года.

Ирина Владимировна вела курс биомеханики. Она автор больше 30 научных работ по социально-биологическим аспектам в спорте и методике обучения легкоатлетическим видам спорта.

- Коллеги по работе запомнят ее как человека добросовестного, требовательного к себе, - говорят в университете

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Ирины Юхмановой.

Фото: Брянский государственный университет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU