2020-03-12T19:05:06+03:00
Общество

Жители Брянской области задолжали по налогам 745 миллионов рублей

За два месяца 2020 года она уменьшилась на 57 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Брянцам советуют проверить свою задолженность в личном кабинете на сайте налоговой.Брянцам советуют проверить свою задолженность в личном кабинете на сайте налоговой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Брянской области задолжали по имущественным налогам 745 миллионов рублей. Их нужно было заплатить до 1 декабря прошлого года. Это данные регионального УФНС на 1 марта 2020 года. За два месяца этого года задолженность уменьшилась дна 57 миллионов рублей.

Налоговики применяют принудительные меры взыскания: обращаются к судебным приставам или по месту работы должника. Долги могут взыскать и с выплачиваемой пенсии.

Брянцам советуют проверить свою задолженность в личном кабинете на сайте налоговой или на сайте судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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