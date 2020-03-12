Жители Брянской области задолжали по налогам 745 миллионов рублей
Жители Брянской области задолжали по имущественным налогам 745 миллионов рублей. Их нужно было заплатить до 1 декабря прошлого года. Это данные регионального УФНС на 1 марта 2020 года. За два месяца этого года задолженность уменьшилась дна 57 миллионов рублей.
Налоговики применяют принудительные меры взыскания: обращаются к судебным приставам или по месту работы должника. Долги могут взыскать и с выплачиваемой пенсии.
Брянцам советуют проверить свою задолженность в личном кабинете на сайте налоговой или на сайте судебных приставов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и«Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU