2020-03-12T17:54:51+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильном ветре на выходных

Непогода будет с 13 по 15 марта
Ольга УМАРОВА
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В регионе объявили экстренное предупреждение.В регионе объявили экстренное предупреждение.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На Брянщину надвигается сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

Порывы до 15-20 метров в секунду ожидаются с 13 по 15 марта. Также синоптики обещают ночные заморозки и похолодание днем – до нуля градусов.

- Такая погода может спровоцировать различные чрезвычайные ситуации и перебои в работе ЖКХ, - рассказали в горадминистрации. – В это время на улице нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.

О ЧП можно сообщить по телефонам: 26-06-44 и 26-36-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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