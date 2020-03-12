В Брянске начали ремонтировать разбитую лестницу в сквере Тютчева

12 Март 2020 2020-03-12T17:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске взялись за ремонт убитой лестницы в сквере Тютчева. На ее состояние давно жаловались горожане.

Коммунальщики уже демонтировали старое покрытие ступеней.

- Ремонт должен закончиться в течение марта, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации.

По словам очевидцев, на время ремонта проход в сквер со стороны проспекта Ленина перекрыли.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU