В Брянске начали ремонтировать разбитую лестницу в сквере Тютчева
Работы обещают закончить до конца марта
Лестницу отремонтируют в рамках благоустройства сквера Тютчева.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:
В Брянске взялись за ремонт убитой лестницы в сквере Тютчева. На ее состояние давно жаловались горожане.
Коммунальщики уже демонтировали старое покрытие ступеней.
- Ремонт должен закончиться в течение марта, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации.
По словам очевидцев, на время ремонта проход в сквер со стороны проспекта Ленина перекрыли.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU