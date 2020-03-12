2020-03-12T17:02:19+03:00
Общество

В Брянске начали ремонтировать разбитую лестницу в сквере Тютчева

Работы обещают закончить до конца марта
Ольга УМАРОВА
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Лестницу отремонтируют в рамках благоустройства сквера Тютчева.Лестницу отремонтируют в рамках благоустройства сквера Тютчева.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске взялись за ремонт убитой лестницы в сквере Тютчева. На ее состояние давно жаловались горожане.

Коммунальщики уже демонтировали старое покрытие ступеней.

- Ремонт должен закончиться в течение марта, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации.

По словам очевидцев, на время ремонта проход в сквер со стороны проспекта Ленина перекрыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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