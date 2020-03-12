В Брянске возле ДК железнодорожников грузовик протаранил столб
Официальной информации от ГИБДД пока нет
ДТП произошло днем 12 марта.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Фокинском районе Брянска возле Дворца культуры железнодорожников «Газель» врезалась в столб. О ДТП очевидцы рассказали в соцсетях днем в четверг, 12 марта.
Судя по фото, грузовик получил сильные механические повреждения. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Официальной информации от ГИБДД также не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU