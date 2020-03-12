В Брянске водителей ждут двухдневные проверки

12 Март 2020 2020-03-12T13:37:10+03:00

Автоинспекторы проследят, чтобы за рулем не было пьяных

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На дорогах Брянска 13 и 14 марта пройдут проверки водителей. Городская Госавтоинспекция вновь проведет профилактическую акцию "Нетрезвый водитель".

В эти дни на дороги выйдут восемь дополнительных нарядов ДПС, в состав которых войдут сотрудники патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции будут дежурить у кафе и торговых центров

В ГИБДД напоминают, что пьяным автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU