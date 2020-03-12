2020-03-12T13:02:30+03:00
Общество

Брянцев попросили не подбирать маленьких совят

Совы продолжают заботиться о слетках
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Наталия Исачкина-Полонская.Фото: vk.com, Наталия Исачкина-Полонская.
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Жителей Брянской области призывают не подбирать маленьких совят, которые покинули свои гнезда. Бывает, что птенцы еще не научились летать, поэтому прячутся в кустах. Совы продолжают заботиться о слетках, как их называют.

Подобрать птенца можно только в том случае, если взрослая птица больна или ранена, пишет хозяйка частного приюта для птиц в Почепе Наталия Исачкина на своей странице в соцсети. Совят нельзя кормить мясом или другими продуктами. Пища для сов – это мыши. От другой еды птенцы погибнут.

Наталия просит передать подобранных птенцов в приют. Он работает круглосуточно.

Наталия содержит приют на собственные деньги и на пожертвования. В этом году она планирует построить отдельное помещение для больных птиц с кабинетом для ветеринара, построить вольеры для птиц-инвалидов, выкопать искусственное озеро для водоплавающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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