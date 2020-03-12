В Брянске задержали пьяного 17-летнего мопедиста

12 Март 2020 2020-03-12T12:50:15+03:00

Парня отвезли в отдел полиции. Там на юношу составили еще административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске поймали юного пьяного мопедиста. Все случилось 11 марта в 0.05 в районе дома № 60 по улице Дуки.

Как рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску, 17-летний житель Бежицы был пьяным и ехал за рулем мопеда без шлема.

На юного нарушителя составили административные протоколы за: невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, непрохождение медицинского освидетельствования водителем без прав, выезд на встречную полосу и управление мопедом без шлема.

Парня отвезли в отдел полиции. Там на юношу составили еще административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Наказание грозит и родителям подростка, которые не уследили за чадом.

К слову, это уже 11 случай с начала году, когда за руль транспортного средства садится несовершеннолетний. В городской Госавтоинспекции призвали родителей обратить внимание, где находятся и чем занимаются дети, особенно ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU