2020-03-12T11:41:29+03:00
Общество

26-летний брянец получил 8,5 лет колонии за распространение наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Брянец получил 8,5 лет колонии за попытку распространения наркотиков.

Оказалось, что 26-летний горожанин договорился с неизвестным поставщиком и собирался подработать "курьером".

В сентябре прошлого года в лесополосе в Фокинском районе он подобрал партию синтетических наркотиков. Часть из них разложил в том же лесу. А остальное хотел забрать с собой. Но на месте преступления злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Теперь молодой человек отправится в колонию строгого режима, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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