26-летний брянец получил 8,5 лет колонии за распространение наркотиков
Брянец получил 8,5 лет колонии за попытку распространения наркотиков.
Оказалось, что 26-летний горожанин договорился с неизвестным поставщиком и собирался подработать "курьером".
В сентябре прошлого года в лесополосе в Фокинском районе он подобрал партию синтетических наркотиков. Часть из них разложил в том же лесу. А остальное хотел забрать с собой. Но на месте преступления злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
Теперь молодой человек отправится в колонию строгого режима, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU