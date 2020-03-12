От дорожников потребовали наладить освещение под Мглином
В темноте оказали пешеходные переходы и остановки
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Брянская прокуратура потребовала осветить дорогу Мглин-Харитоновка-Великий Бор.
Как оказалось, на региональной трассе не было освещения, в темноте остались остановки и пешеходные переходы.
Прокуратур Мглинского района обратился в Советский районный суд с требованием к дорожникам оборудовать фонарями местную магистраль.
Иск правоохранителя удовлетворили в полном объеме, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU