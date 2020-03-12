В Брянске полицейские накрыли наркопритон

12 Март 2020 2020-03-12T09:29:25+03:00

Организатору теперь грозит до четырех лет колонии

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В Брянске полицейские нашли наркопритон.

Оказалось, почти полугода 28 -летний горожанин регулярно предоставлял свою квартиру наркоманам.

- При осмотре дома правоохранители обнаружили приспособление для приема запрещенных веществ, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На брянца завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU