В Брянске полицейские накрыли наркопритон
Организатору теперь грозит до четырех лет колонии
На 28-летнего жителя Советского района завели уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске полицейские нашли наркопритон.
Оказалось, почти полугода 28 -летний горожанин регулярно предоставлял свою квартиру наркоманам.
- При осмотре дома правоохранители обнаружили приспособление для приема запрещенных веществ, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На брянца завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU