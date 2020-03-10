2020-03-10T13:02:49+03:00
Общество

Прокуратура потребовала отремонтировать аварийный коллектор в Клинцах

Объект эксплуатируют с 1972 года
Анна ЛЕВКИНА
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Аварийный коллектор эксплуатируется в Клинцах с 1972 года.Аварийный коллектор эксплуатируется в Клинцах с 1972 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура обнаружила в Клинцах аварийный коллектор и потребовала его капитально отремонтировать. Исковое заявление уже передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 10 марта.

Нарушение требований водного законодательства «всплыло» в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что у коллектор эксплуатируют с 1972 года и у него высокий процент изношенности.

- Это нарушает права неопределенного круга жителей Клинцов на благоприятные условия жизни и бесперебойное предоставление коммунальных услуг по водоотведению, а также создает угрозу возникновения ЧС, - говорят специалисты.

В иске прокурор города потребовал признать незаконным бездействие городской администрации и обязать произвести капремонт коллектора. Этот документ сейчас рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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