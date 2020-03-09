Соцсети: в Мглине после ДТП перевернулась легковушка
Легковой автомобиль попал в ДТП и опрокинулся в Мглине вечером в понедельник, 9 марта. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.
- Брянская область, г. Мглин. Пожарные. Машина перевернута, - написал автор поста.
Дорожную аварию активно обсуждают пользователи в комментариях. Известно, что на место ДТП оперативно выезжали пожарные регионального ГУ МЧС России. Автомобили получили серьезные повреждения. Пострадал ли кто-то из людей – пока неизвестно (официальная информация о дорожной аварии пока не поступала).
Автомобили получили серьезные повреждения.
Что послужило причиной столкновения, установят полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU