Соцсети: в Мглине после ДТП перевернулась легковушка

9 Март 2020 2020-03-09T22:03:43+03:00

Официальной информации о происшествии пока нет

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Легковой автомобиль попал в ДТП и опрокинулся в Мглине вечером в понедельник, 9 марта. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

- Брянская область, г. Мглин. Пожарные. Машина перевернута, - написал автор поста.

Дорожную аварию активно обсуждают пользователи в комментариях. Известно, что на место ДТП оперативно выезжали пожарные регионального ГУ МЧС России. Автомобили получили серьезные повреждения. Пострадал ли кто-то из людей – пока неизвестно (официальная информация о дорожной аварии пока не поступала).

Автомобили получили серьезные повреждения.

Что послужило причиной столкновения, установят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU