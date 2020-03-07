В Брянске вышли из «спячки» гадюки
Рептилий заметили на Новостройке
Накануне 8 марта в Брянске проснулись гадюки.Фото: Иван ОЛЕКСЮК
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Из-за аномально теплой весны в Брянске проснулись гадюки. Их заметили в микрорайонах Новостройка и Сосновый Бор. И сообщили на одном из сервисов «Яндекса».
Горожане предупредили друг друга об осторожности. Особенно во время прогулок в лесу.
- Сегодня видели гадюку, вполне бодрствующую и не очень дружелюбную, - рассказала жительница Брянска. - Особенно будьте осторожны те, кто гуляет с детьми или собаками.
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ИСТОЧНИК KP.RU